Für schlechte Stimmung beim Bitcoin sorgten zudem mahnende Worte der britischen Grossbank Standard Chartered. Sie senkte zum zweiten Mal in weniger als drei Monaten ihr Kursziel für den Bitcoin. Ende 2026 sieht sie es nun bei 100.000 statt wie bisher bei 150.000 Dollar. Der Bitcoin könne unter 50.000 Dollar fallen, bevor er sich erhole, hiess es. Experte Geoffrey Kendrick rechnet mit Verweis auf Abflüsse bei ETFs und vor dem Hintergrund einer volkswirtschaftlichen Abschwächung in den kommenden Monaten mit weiterer Preiskapitulation.