Über Wohl und Wehe könne nun die anlaufende «Crypto Week» der US-Regierung entscheiden, so Emden weiter. Der US-Kongress will über drei Gesetzesvorlagen beraten und abstimmen, die ein positives Umfeld für Kryptowährungen schaffen sollen. Die Lockerung der regulatorischen Daumenschrauben für die US-Kryptobranche dürfte nach Einschätzung von Emden in erster Linie die Attraktivität der Vereinigten Staaten als Standort stärken und Innovationen langfristig fördern. Doch die bereits im Vorfeld verteilten Vorschusslorbeeren müssten sich nun bewahrheiten. Es gebe berechtigte Zweifel daran, dass sämtliche Kinderkrankheiten nach der «Crypto Week» behoben seien. Zudem berge ein zu starker Abbau regulatorischer Hürden das Risiko, ein unkontrolliertes Marktumfeld zu schaffen.