Der Bitcoin hat am Freitag seine Verluste nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung China ausgeweitet. Nach einem Fall unter 116.000 US-Dollar startete er zuletzt einen Stabilisierungsversuch und notierte 1.000 Dollar über dieser Marke. Dies ist der niedrigste Stand seit dem 1. Oktober. Vor den Aussagen von Trump hatte der Bitcoin noch mehr als 122.000 Dollar gekostet. Er hat sich so von seinem am Montag erreichten Rekordhoch von über 126.000 Dollar spürbar entfernt.