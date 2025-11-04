Der Bitcoin steht bereits seit Mittwoch vergangener Woche unter Druck. Der Präsident der US-Notenbank hatte Anleger mit der Aussage verunsichert, dass eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung alles andere als sicher sei. Der Treibstoff der Zinssenkungsfantasien scheine nun sukzessive auszugehen, sodass viele Investoren ihren Risikoappetit überdächten, schrieb Emden weiter. Solange die Phase der geldpolitischen Lockerungsfantasie vorbei scheine, fehle dem Markt der Nährboden für eine nachhaltige Erholung.