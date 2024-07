Die Ur-Kryptowährung Bitcoin ist zur Wochenmitte unter Druck geraten. Die älteste und nach Marktwert grösste Digitalwährung kostete im Tagestief rund 59.550 US-Dollar. Zum Vortag ergaben sich Verluste von etwa 2.500 Dollar oder etwa 3,5 Prozent. In ähnlichem Ausmass ging es für die Nummer zwei am Markt nach unten. Der Ether-Kurs fiel in der Spitze ebenfalls um etwa 3,5 Prozent auf 3.280 Dollar.