Der Bitcoin war allerdings schon vor der Meldung unter Druck geraten. Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs bestätigten sich erneut nicht. Die Lage verschärfte sich sogar wieder. In den stockenden Gesprächen über eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg kommt es erneut zu gegenseitigen Brüchen der Waffenruhe. Nach US-Bombardierungen in der südlichen iranischen Provinz Hormusgan am Wochenende meldeten die iranischen Revolutionsgarden am Morgen einen Vergeltungsschlag. Die Risikobereitschaft der Anleger wird durch die Unsicherheit gedämpft. Der Bitcoin gilt als riskante Anlageform.