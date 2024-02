Die Kryptowährung Bitcoin ist am Donnerstag von schwindenden Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen belastet worden. Auf der Handelsplattform Bitstamp fiel der Kurs bis auf 41 860 US-Dollar. Am Donnerstagnachmittag lag er leicht über der Marke von 42 000 Dollar. Am Vortag hatte die älteste und bekannteste Digitalanlage noch rund 1500 Dollar mehr gekostet. Auch andere Internetdevisen standen am Donnerstag unter Druck.

01.02.2024 15:21