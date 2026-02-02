Lange Verlustserie

Dies belastet Risikoanlagen wie den Bitcoin. Gleichzeitig endete auch der jüngste Höhenflug bislang als sicher geltender Werte abrupt. Der deutliche Preisrückgang bei Gold, Silber und Kupfer lässt das Narrativ vom Bitcoin als «digitalem Gold» weiter bröckeln. Die Kryptowährung konnte nicht nur am vorherigen Anstieg der Edelmetalle nicht partizipieren, sondern gerät nun zusätzlich im Zuge des breiten Abverkaufs unter Druck.