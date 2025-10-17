Im Gegensatz zum Gold leidet der Bitcoin unter der hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten. Vor allem der verschärfte Handelskonflikt zwischen China und den USA hat ihn zuletzt belastet. Auch die jüngsten Probleme bei Regionalbanken der USA stützten den Bitcoin nicht, sondern belasteten ihn. Der Goldpreis eilt hingegen von einem Rekord zum anderen.