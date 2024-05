Zum anderen wiesen am Donnerstag robuste Konjunkturdaten in eine ähnliche Richtung. Sie zeugten von einer überraschend guten Stimmung in der US-Wirtschaft, was die Hoffnung der Anleger auf Zinssenkungen weiter dämpfte. Wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt, wird am Markt erst für den Monat Dezember mit einer Zinssenkung von Seiten der Fed gerechnet.