«Der Rückgang beim Bitcoin zeigt, dass Investoren die geopolitischen Risiken wieder stärker in ihre Portfolios einpreisen und damit ernst nehmen», kommentierte Timo Emden von Emden Research. «Sollten die Spannungen den Ölpreis weiter antreiben, könnte dies den Inflationsdruck erneut erhöhen und den Spielraum der Notenbanken für Zinssenkungen weiter einschränken.» Diese Kombination aus geopolitischer Unsicherheit sowie Inflations- und Zinssorgen würde derzeit auch den Kryptomarkt belasten. Kryptoassets werfen im Gegensatz zu Anleihen keine Zinsen ab.