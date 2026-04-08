Der Bitcoin hat nach der angekündigten Feuerpause zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten einen kleinen Teil seiner zuvor erzielten Gewinne am Mittwoch wieder abgegeben. Die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt kostete am Morgen auf der Handelsplattform Bitstamp 71.660 US-Dollar und damit deutlich mehr als noch am Dienstagnachmittag. Kurz vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran war der Preis bis auf fast 73.000 Dollar geklettert und hatte damit den höchsten Stand seit Mitte März erreicht.