Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist am Dienstag weiter gefallen. Am Morgen rutschte die Kryptowährung auf der Handelsblattform Bitstamp zeitweise unter 92.400 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit rund einer Woche. Eine Kurserholung am Morgen war nicht von langer Dauer. Die Notierung entfernte sich weiter von der runden Marke von 100.000 Dollar, die in der vergangenen Woche knapp verpasst worden war.