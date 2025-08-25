Die gestiegenen Markterwartungen an eine Zinssenkung in den USA nach einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell konnten dem Bitcoin damit nur für kurze Zeit Auftrieb verleihen. Am Freitag war der Kurs der Kryptowährung noch deutlich gestiegen bis auf knapp über 117.000 Dollar, nachdem Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole die Risiken für den US-Arbeitsmarkt hervorgehoben und damit die Marktspekulation auf eine Zinssenkung im September spürbar verstärkt hatte. Die Aussicht auf sinkende Zinsen erhöht in der Regel die Nachfrage nach Kryptowährungen, die keine Marktzinsen abwerfen.