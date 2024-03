Zudem wurde der Preisrückgang beim Bitcoin mit den Zinserwartungen in den USA begründet. Am Abend stehen die Beschlüsse der Zinssitzung der US-Notenbank Fed an. Von der Stellungnahme der Fed zur Zinsentscheidung und vom anschliessenden Auftritt des Notenbankchefs Jerome Powell erhoffen sich die Investoren Hinweise, wann die Fed mit Zinssenkungen beginnen wird. Nachdem die Inflation in den USA im Januar und Februar unerwartet hoch ausgefallen war, wurden Spekulation auf eine baldige Zinssenkung zuletzt gedämpft, was die Kurse von Kryptowährungen belastet.