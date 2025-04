Der Kurs des Bitcoin hat sich am Mittwoch trotz der weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China stabil gezeigt. Am frühen Nachmittag wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung wenig verändert bei 84.100 US-Dollar gehandelt. Seit drei Handelstagen hält sich der Bitcoin in einer vergleichsweise engen Handelsspanne, nachdem es Anfang April zu kräftigen Kursbewegungen im Zuge der allgemeinen Turbulenzen an den Finanzmärkten wegen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung gekommen war.