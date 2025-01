Der Bitcoin hat am Dienstag im Handelsverlauf seine frühen Verluste abgeschüttelt. Zuletzt kostete er knapp 107.000 US-Dollar. Am Morgen hatte der Kurs noch bei rund 101.500 US-Dollar gelegen, nachdem er vor der Amtseinführung von Donald Trump am Montagvormittag auf knapp 109.400 Dollar und damit einen Rekord geklettert war.