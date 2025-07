Während der Bitcoin in US-Dollar die 100'000-Marke bereits deutlich hinter sich gelassen hat, hinkte die Entwicklung zum Franken bislang leicht hinterher - bedingt durch die anhaltende Schwäche des US-Dollars in diesem Jahr. Doch am Montagmorgen wurde auch das bisherige Rekordhoch von 96'000 Franken aus dem Januar übertroffen: Zeitweise notierte der Bitcoin bei knapp 98'000 Franken oder umgerechnet bei knapp 123'000 US-Dollar.