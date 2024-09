Die Entscheidung der SEC habe bedeutende Auswirkungen auf den Krypto-Markt, schrieb Ryan Lee, Chefanalyst bei Bitget Research. Denn die Notierung von Optionsprodukten ziehe in der Regel mehr Marktteilnehmer an, erhöhe die Liquidität und stärke das Vertrauen in den zugrunde liegenden Vermögenswert, insbesondere bei neuen Vermögenswerten wie Bitcoin. Während dies kurzfristig zu grösserer Volatilität führen könnte, trage die Präsenz von Optionen im Allgemeinen zur Preisfindung bei und fördere langfristig die Marktstabilität.