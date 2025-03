Der Kurs des Bitcoin hat sich am Montag nach den jüngsten Verlusten über der Marke von 80.000 US-Dollar stabilisiert. Am frühen Nachmittag wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsblattform Bitstamp bei 82.600 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Sonntagabend. Nur zeitweise war der Kurs in der vergangenen Nacht bis auf gut 80.000 Dollar gefallen.