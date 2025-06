Die ein wenig gestiegene Zuversicht an den Finanzmärkten stützte. Die Zuspitzung des Kriegs zwischen dem Iran und Israel sorgt zwar weiterhin für Unruhe. Händler erwarten aber keine Eskalation. Die Strasse von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute für Öltransporte, sei noch offen. Zugleich wurde auf die USA verwiesen, die in der Region Militärstützpunkte unterhalten und sich bisher aus dem Konflikt herausgehalten haben. Am Freitag war der Bitcoin angesichts der gestiegenen Risikoneigung noch unter Druck geraten.