Der Bitcoin ist am Montag mit moderaten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Auf der Plattform Bitstamp zog die älteste und bekannteste Kryptowährung bis auf knapp 99.000 US-Dollar an und notierte zuletzt bei rund 98.200 Dollar. Damit bleibt die runde Marke von 100.000 Dollar weiter im Blick, nachdem zuletzt am Freitag ein Rekordhoch bei 99.800 Dollar erreicht worden war.