Anzeichen einer Entspannung im Zollkonflikt haben den Bitcoin am Mittwoch angetrieben. Nachdem der Kurs der Ur-Kryptowährung in den letzten Tagen etwas unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte, zog er auf der Handelsplattform Bitstamp nun bis auf gut 97.700 US-Dollar an. Zuletzt notierte der Bitcoin etwas tiefer.