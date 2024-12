Nach seinen Vortagsverlusten hat sich der Bitcoin am Freitag stabil gehalten. Die älteste und bekannteste Kryptowährung wurde auf der Handelsplattform Bitstamp am späten Vormittag zu 96.730 US-Dollar gehandelt. Sie kostet damit ein wenig mehr als am Vorabend. Am Donnerstag war der Bitcoin noch an der Marke von 100.000 Dollar gescheitert und dann zurückgefallen. Dem Markt fehlte es nach den Weihnachtstagen an klaren Impulsen.