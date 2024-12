Der Bitcoin-Kurs hat am Dienstagvormittag zugelegt und nähert sich damit nach einer kurzen Konsolidierungsphase wieder dem am Montagabend erreichten Rekordhoch. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die älteste und bekannteste Kryptowährung am Vormittag 107.300 Dollar und damit deutlich mehr als in der Nacht auf Dienstag, als der Kurs nach dem am Montag erreichten Rekordhoch von 107.821 Dollar bis auf 105.500 Dollar gefallen war.