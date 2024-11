Der Bitcoin ist schwungvoll in die neue Woche gestartet. Nach einem durchwachsenen Kursverlauf am Wochenende zog die älteste und bekannteste Kryptowährung am Montag an und kletterte auf der Handelsplattform Bitstamp über 92'000 US-Dollar. Damit ist das letzte Woche Mittwoch bei knapp 93'500 Dollar erreichte Rekordhoch wieder ein Stück näher gerückt.