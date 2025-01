Der Blick der Anleger richtet sich nun auf die Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten am Montag. Trump hatte zwar versprochen, die Regulierungen für Kryptowährungen zu lockern und die Idee unterstützt, einen nationalen Bitcoin-Vorrat anzulegen. Allerdings könnte seine Zoll- und Einwanderungspolitik inflationär wirken und so die Zinsen zum Nachteil für Bitcoin & Co wieder in die Höhe treiben.