Der Bitcoin ist am Donnerstag am Überschreiten der Marke von 100'000 US-Dollar gescheitert und anschliessend deutlich zurückgefallen. Zuletzt kostete er 96'067 Dollar. In der Nacht (MEZ) war er noch bis auf 99'881 Dollar gestiegen. Angesichts der Weihnachtsfeiertage, an denen viele Anleger vermutlich andere Dinge im Kopf haben, sollte die Kursbewegung allerdings nicht überbewertet werden./he