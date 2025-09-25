Der Bitcoin ist am Donnerstag kräftig abgesackt und hat den tiefsten Stand seit über drei Wochen erreicht. Zeitweise wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bei 108.652 US-Dollar gehandelt. Dies ist der tiefste Stand seit dem 2. September. Gegen Mittag war der Bitcoin noch zu über 112.000 Dollar gehandelt worden.