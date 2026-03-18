Über die vergangenen Wochen und Monate gesehen steht der Bitcoin stark unter Druck. Alleine in diesem Jahr sank der Kurs um fast 20 Prozent und das, nachdem er bereits 2025 rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der noch jungen Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.