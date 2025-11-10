Mit dem jüngsten Anstieg bewegt sich der Bitcoin wieder in Richtung des Rekordhochs, das Anfang Oktober bei etwa 126.000 Dollar erreicht worden war. Nach Einschätzung des Experten Timo Emden von Emden Research könnte beim Bitcoin nach einer Phase der Gewinnmitnahmen «eine Erleichterungsrallye starten». Allerdings sollten die Anleger auch die nach wie vor bestehenden Risiken nicht aus den Augen verlieren./jkr/jsl/mis