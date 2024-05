Am Markt wurde auch auf starke Abflüsse aus neuen Bitcoin-ETFs verwiesen, die zu Beginn des Jahres in den USA an den Start gingen, und die in den vergangenen Monaten ein wesentlicher Preistreiber beim Bitcoin waren. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, wurden am Mittwoch insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Dollar aus Bitcoin-ETFs abgezogen.