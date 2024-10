Die älteste und bekannteste Digitalwährung Bitcoin ist mit deutlichen Kursschwankungen in die neue Handelswoche gestartet. Nachdem der Kurs am frühen Morgen bis knapp unter 64.000 US-Dollar gestiegen war, gab der Bitcoin bis zum Mittag die frühen Gewinne wieder ab und wurde auf der Handelsplattform Bitstamp bei 62.700 Dollar gehandelt. Das ist etwa das gleiche Niveau wie am Freitagabend.