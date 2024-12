Der Kurs des Bitcoin bleibt weiter in Tuchfühlung zur Marke von 100.000 US-Dollar. Am vergangenen Donnerstag hatte die älteste und bekannteste Kryptowährung diese Schwelle erstmals überwunden und war bis auf 104.000 Dollar geklettert. In den Stunden nach dem Rekordhoch fiel der Bitcoin wieder deutlich bis auf rund 92.000 Dollar zurück. Von diesem Rückschlag konnte sich der Wert des Bitcoin aber schnell erholen. Seitdem pendelt der Kurs um die Marke von 100.000 Dollar - am Montagmorgen kostete ein Bitcoin rund 99.400 Dollar.