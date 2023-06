Auch andere viel beachtete Kryptowährungen wie Ethereum oder Cardano zogen deutlich an. "Die Hoffnung auf die erstmalige Zulassung eines physisch besicherten Bitcoin-ETFs auf US-amerikanischen Grund und Boden könnte die jüngste Kursrallye weiter am Leben halten", kommentierte Krypto-Experte Timo Emden. Der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock und der Anbieter börsengehandelter Fonds (ETF) WisdomTree in den USA hatten in der vergangenen Woche die Einführung von Bitcoin-ETFs beantragt.