Der Bitcoin ist zu Beginn der neuen Handelswoche bis knapp unter 70.000 US-Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit fast drei Monaten. Die älteste und bekannteste Digitalwährung wurde in der vergangenen Nacht auf der Handelsplattform Bitstamp bei 69.487 Dollar gehandelt. Dies ist der höchste Stand seit Ende Juli. Im weiteren Tagesverlauf fiel der Kurs am Montag aber wieder und notierte am Nachmittag bei etwa 68.000 Dollar.