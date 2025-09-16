Während an den Aktien-Börsen zuletzt Zurückhaltung mit Blick auf die anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank vorherrschte, überwog am Kryptomarkt die Zuversicht. «Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Entscheid laufen sich Anleger für mögliche Zinssenkungen warm», sagte der Experte Timo Emden von Emden Research. Der Fachmann sprach von der Hoffnung, dass die Fed nicht nur am kommenden Mittwoch, sondern auch darüber hinaus die geldpolitischen Zügel lockert. Zinslose Anlagen wie Bitcoin könnten in einem potenziellen Niedrigzinsumfeld wieder an Attraktivität gewinnen.