Der Bitcoin ist am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident auf ein Rekordhoch gestiegen. Am Montagmorgen kletterte die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 109.356 US-Dollar (gut 106.000 Euro) und liess damit die alte Bestmarke von Mitte Dezember hinter sich. Am späteren Vormittag notierte der Bitcoin noch 7,5 Prozent im Plus bei 108.858 Dollar.