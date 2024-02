Allzeithoch in Reichweite

Momentan hat der Bitcoin laut Marktbeobachtern gute Chancen, sein Allzeithoch von 2021 zu erreichen. «Der Rekordfunke an den globalen Aktienmärkten dürfte nun auch auf Bitcoin und Co übergesprungen sein», heisst es in einem Kommentar von Analyst Timo Emden.