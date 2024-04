Der Markt ist derzeit sehr nervös. Die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank und die Geopolitik beeinflussen die Kurse. So hatte Angriff Irans auf Israel den Bitcoin merklich belastet. Nervös ist der Markt auch wegen des bevorstehenden Bitcoin-Halving. Am kommenden Samstag wird die Belohnung für das Berechnen neuer Bitcoins halbiert - zum vierten Mal in der Geschichte der Währung. Die Kursausschläge waren daher zuletzt hoch./jsl/stw