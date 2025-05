Der Bitcoin ist am Dienstagabend vorübergehend über 107.000 US-Dollar geklettert. Zuletzt lag er wieder knapp unter dieser Marke. Das Rekordhoch von etwas mehr als 109.000 Dollar, das er im Januar am Tag der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump erreicht hatte, ist also nicht mehr weit entfernt. Dieser gilt als Förderer von Kryptowährungen.