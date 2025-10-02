Der Bitcoin notierte am Abend bei rund 120.220 Dollar, nachdem er am Morgen noch bei etwa 118.000 Dollar gehandelt wurde. Für Unterstützung sorgten die Erwartungen an weitere Zinssenkungen in den USA, aber auch eine wachsende institutionelle Nachfrage nach Kryptowährungen über regulierte Anlageprodukte wie ETFs. Sein bisheriges Rekordhoch hatte der Bitcoin im August bei knapp 125.000 Dollar erreicht.