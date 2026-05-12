Konkret habe Bitcoin Suisse von der Bermuda Monetary Authority eine Class-F-Lizenz gemäss dem Digital Asset Business Act sowie eine Class-B-Registrierung gemäss dem Investment Business Act erhalten. Damit darf die Firma professionellen und institutionellen Kunden ausserhalb der Schweiz regulierte Dienstleistungen im Management von digitalen Vermögenswerten und in der Investment-Beratung erbringen. Angeboten würden auch diskretionäre Portfoliomandate und proprietäre Anlagestrategien.