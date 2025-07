An der Generalversammlung wurde zudem Guenther Dobrauz-Saldapenna neu in den Verwaltungsrat gewählt. Er ersetzt das ausscheidende Mitglied Giles Keating. Dobrauz-Saldapenna hat über viele Jahre als Partner von PWC Schweiz die «Legal and Regulatory Service Unit» aufgebaut und die globale Rechtsabteilung von PwC als eines von sieben Mitgliedern des Global Legal Leadership Teams mitgeführt.