Die Zielkundschaft in Deutschland seien vermögende Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Investoren, teilte Bitcoin Suisse am Dienstag mit. Der Krypto-Anbieter zähle bereits heute über seinen «Schweizer Arm» eine Vielzahl an deutschen Kunden. Mit der EU-Lizenz könne er nun Kunden aktiv ansprechen, die weder Retail-Plattformen nutzen wollen noch sich mit den Krypto-Angeboten traditioneller Banken ausreichend bedient sehen.