Bei Anlegern herrschte zuletzt eine gewisse Gelassenheit gegenüber geopolitischen Risiken. Trotz anhaltender Spannungen zwischen den USA und dem Iran setzen Marktteilnehmer weiterhin auf eine diplomatische Lösung. Solange eine grössere militärische Eskalation ausbleibt, werde das Thema zunehmend als Hintergrundfaktor wahrgenommen, hiess es am Markt.