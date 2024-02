Nach dem jüngsten Kursfeuerwerk sind die beiden grössten Digitalwährungen Bitcoin und Ether im Wert wieder etwas gesunken. Ein Bitcoin kostete am Freitagnachmittag auf der Plattform Bitstamp etwa 51 000 US-Dollar, Ether wurde auf Bitfinex mit knapp 3000 Dollar gehandelt. In dieser Woche war der Bitcoin-Kurs über die Marke von 53 000 und der Kurs von Ether über 3000 Dollar gestiegen. Die beiden dominierenden Kryptoanlagen waren damit so viel Wert wie zuletzt Ende 2021 (Bitcoin) beziehungsweise April 2022 (Ether).

23.02.2024 15:09