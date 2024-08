Laut dem Leiter der Trading-Abteilung des Investmenthauses Teroxx, Jannick Broering, herrscht aktuell am Kryptomarkt eine «Sommerflaute». Die Zu- und Abflüsse der institutionellen Investoren in solche börsengehandelten Fonds, mit denen direkt in Bitcoin und Ethereum investiert werden kann, seien zuletzt auf sehr geringem Niveau gewesen.