Der Bitcoin hat seine Talfahrt am Donnerstag fortgesetzt. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung rutschte im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise bis auf 61.310 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar. Am Morgen machte der Bitcoin allerdings einen Teil der Verluste wett und wurde bei 63.500 Dollar gehandelt und damit fast ein Prozent tiefer als am Vortag. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern zeigt die Kursentwicklung, dass es beim Bitcoin eine Unterstützung bei etwa 63.000 Dollar gibt.