Die Zinsentscheidung der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) gaben dem Markt in dieser keine neue Richtung. Gegenwind von Seiten der Geldpolitik wird offenbar nicht befürchtet. Die Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde, dass es keine Bitcoin-Reserven bei Notenbanken in der EU geben wird, bewegten den Markt kaum. US-Präsident Donald Trump hatte hingegen eine Bitcoin-Reserve in Aussicht gestellt.